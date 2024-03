Camion si ribalta: autostrada bloccata fra Forlì e Faenza

Autostrada bloccata fra Faenza e Forlì, corsia nord, a causa di un camion ribaltato. L’incidente è avvenuto intorno alle 12, al chilometro 63 in direzione di Bologna. Il mezzo pesante si è prima intraversato, poi si è ribaltato. Le dinamiche dovranno essere ricostruite dalla Polizia Stradale di Forlì. Da una prima ricostruzione, sembra che il camionista abbia perso il controllo del tir a causa dello scoppio di uno pneumatico.

Ribaltandosi, il mezzo pesante ha inoltre perso il carico. Il materiale perso lungo la carreggiata ha invaso anche la corsia sud, dove è stata chiusa alla circolazione la corsia di sorpasso.

La circolazione verso Faenza è al momento bloccata e si sono creati 3 km di coda. Code però anche sulla viabilità urbana ed extraurbana, in particolare sulla via Emilia, sulla quale si sta convogliando tutto il traffico presente sull’A14. Autostrade per l’Italia consiglia infatti a tutti i mezzi presenti sull’A14 e diretti a Bologna di uscire a Cesena Nord.