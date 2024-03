Nel 2023 sono state oltre 100.000 le presenze prodotte da Adriasport sul territorio dell’Emilia-Romagna, in particolare modo nel territorio di Cervia e Cesenatico, dove si svolgono i tornei più partecipati. Sarà infatti il torneo del Mare Adriatico che si svolgerà nei campi di Cervia, Cesenatico e Ravenna ad aprire la stagione primaverile. Saranno 170 le squadre che si sfideranno all’insegna del Fair Play nel week end di Pasqua, per un evento che resta una competizione di “Calcio – Vacanze” e che nasce con lo spirito di unire lo sport e la possibilità di visitare nuovi luoghi, creare nuove amicizie e trascorrere qualche giorno fuori casa con la propria squadra e le proprie famiglie, promuovendo così la conoscenza del nostro Territorio. Le competizioni che hanno una durata, di 3 o 4 giorni generano sul territorio un volume di affari che si aggira tra i 18 e 20 milioni di euro ed un entrata per i comuni che si aggira tra i 150.000 e 200.000 euro di imposta di soggiorno. Numeri importanti anche quest’anno per i 7 tornei in programma per il 2024, che si apriranno il 29 marzo con il Torneo del Mare Adriatico, a cui parteciperanno 170 squadre, che disputeranno le 452 partite in 3 giorni di gioco, tra i diversi campi delle due località e che si concluderà il 1 aprile. Sono 6.500 le persone che pernotteranno nelle strutture ricettive dei comuni di Cervia e Cesenatico per un totale di più di 20 mila presenze turistiche.

Leo Lucchi Amministratore Adriasport e Giorgia Mariotti Responsabile dei tornei hanno spiegato “Da diciannovenne anni organizziamo tornei internazionali di calcio giovanile sul territorio regionale, pur mantenendo la nostra base qui a Cervia, dove si trova la sede. In questi anni i numeri dei partecipanti sono cresciuti, come anche le squadre e il successo degli eventi, ciò ci ha permesso di stringere partnership con importanti realtà del territorio come con Mirabilandia. Questo a testimonianza che il nostro lavoro non è solo quello di organizzare eventi sportivi , ma anche quello di far conoscere ai tanti partecipanti, il territorio e di portare turisti in Romagna non solo da tutta italia ma anche dall’estero. Un modo anche per destagionalizzare e anticipare la stagione balneare, riempiendo la località in momenti di bassa stagione. Si tratta anche di un momento di crescita per i ragazzi, e di vetrina per i campioni del futuro” dichiara l’Assessore agli eventi e allo sport Michela Brunelli “Questi tornei sono diventati un appuntamento fisso per tante famiglie, acquisendo prestigio, e diventando un punto di riferimento per il settore. Il calcio giovanile può essere un prezioso laboratorio di sportività, fair play e anche un veicolo per il turismo di tutta la Romagna, e per questo siamo orgogliosi di avere una realtà come Adriasport nel nostro territorio, che contribuisce alla crescita dell’offerta della nostra città.”

Per questo primo evento la cerimonia inaugurale si svolgerà venerdì 29 marzo alle 20.30. Sara’una festa per tutta la città, con la sfilata delle squadre e lo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio che si svolgerà presso lo Stadio Moretti di Cesenatico.