Ottimo risultato per il Ravenna Women che supera l’Apulia Trani grazie ad un goal di Burbassi al 13’ del primo tempo.

La partita resta in bilico fino al 96’: tante le occasioni sprecate dalle giallorosse per chiudere il match. Il Ravenna parte senza Barbaresi fin dall’inizio sostituita da un’ottima Candeloro schierata dal primo minuto. Tra le migliori in campo Vicenzi che si supera su due interventi: uno nel primo tempo con deviazione sopra la traversa di un tiro insidioso, e uno nel secondo su il tap-in di una attaccante avversaria.

Il dato positivo è l’assoluto dominio del campo da parte delle leonesse, che tuttavia non riescono a concretizzare appieno la grande mole di gioco, forti anche di una non condizione ottimale di tante atlete in un campo pesante.

Tre punti comunque preziosi per il prosieguo. La strada è ancora lunga.

Domenica trasferta a Torres.

TABELLINO

Ravenna – Apulia Trani: 1 – 0

Reti: 13’ pt Burbassi (RA)

Ammonite/i: Candeloro (RA), Raggi (RA), Varriale (AT), Delvecchio (AT)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Candeloro, Tonelli, Domi (40’ st Scarpelli), Carrer, Burbassi, Mariani Elisa (14’ st Giovagnoli), Gianesin (46’ st Carli), Mariani Elena, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Barbaresi, Mascia, Casarasa

All. Massimo Ricci