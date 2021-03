Domenica una nuova manifestazione contro la Dad a Ravenna: “La scuola deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire”

Domenica 21 marzo in piazza Kennedy alle ore 16 si svolgerà la terza manifestazione organizzata da genitori, insegnanti e studenti per protestare contro la didattica a distanza e chiedere la riapertura delle scuole attraverso una raccolta firme. Monica Ballanti, referente per Ravenna della Rete nazionale “Scuola in presenza”, sottolinea nuovamente i danni psicologici e sociali che questo tipo di didattica può comportare per i giovani, e si rivolge alle istituzioni affinché si possano metter in campo misure immediate che permettano la riapertura degli istituti in sicurezza.