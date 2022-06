La dirigente dell’istituto comprensivo San Rocco, Marisa Tronconi ,con la chiusura dell’anno scolastico 2021-2022, dopo 26 anni ha terminato il suo servizio. Marisa Tronconi è stata una delle figure chiave nell’ambito scolastico, persona sempre mite è stata per anni punto di riferimento anche per le amministrazioni che si sono succedute a Palazzo Manfredi. Questa mattina è stata organizzata una breve cerimonia durante la quale il sindaco Massimo Isola, la giunta, il personale dell’Unione che negli anni ha lavorato con lei e le colleghe degli altri istituti comprensivi della città hanno voluto salutare la ‘preside’ Tronconi.

“Inclusività, capacità di costruire importanti percorsi didattici educanti è stata questa la traccia segnata da Marisa” ha sottolineato il sindaco Massimo Isola. “E’ per questo che abbiamo deciso di organizzare un momento istituzionale per ringraziarla del lavoro svolto non solo nella scuola ma per tutta la comunità faentina. Gli anni che Marisa Tronconi ha dedicato alle nostre scuole sono tanti e di grande qualità. Con lei la città ha affrontato i temi della trasformazione sociale, dell’impatto delle diseguaglianze, aiutando le amministrazioni sui tema dell’inclusione scolastica. Il lavoro fatto da Marisa Tronconi, assieme alle colleghe e al personale che ogni giorno si impegna in questo campo, ha permesso di elaborare in città una proposta scolastica di grande qualità. In ultimo vorrei ringraziare Marisa Tronconi per quello che ha fatto fino ad ora convinto che, anche in futuro, non mancheranno le occasioni per continuare a collaborare con le istituzioni”.