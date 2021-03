Aumentano i decessi fra ciclisti e pedoni a causa di incidenti stradali. Dall’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale arriva l’indicazione di investire maggiormente sulla prevenzione per ridurre il numero delle vittime. Gli incidenti mortali con vittime l’utenza debole della strada sono aumentati nel periodo post-lockdown rispetto a prima dell’arrivo della pandemia. Un segnale d’allarme per il quale l’Osservatorio chiede una reazione. La diffusione dei contagi infatti e le conseguenti restrizioni, in particolare la quarantena della primavera scorsa, hanno diminuito la mobilità e quindi anche gli incidenti stradali. Aumentano però i casi di incidenti gravi con il coinvolgimento di pedoni e ciclisti.