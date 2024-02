Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo per il passaggio di Giuseppe Liso a titolo temporaneo dal Bari fino al termine della stagione

Terzino destro o esterno a tutta fascia, è cresciuto nel settore giovanile della squadra pugliese fino ad arrivare alla Under 19. Dopo un anno in prestito prima al Vado, poi nella stessa Under19 a Monopoli, in questa stagione ha debuttato con la Pianese, squadra al momento al comando de girone E con la quale ha realizzato 7 presenze. Già a disposizione di mister Gadda indosserà la casacca n.2.