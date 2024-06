Il Ravenna Football Club 1913 è lieto di annunciare l’accordo raggiunto con GTZ DISTRIBUTION per vestire NIKE, prestigioso brand di abbigliamento sportivo, che sarà il nostro sponsor tecnico ufficiale per le prossime quattro stagioni. Questa importante partnership, fortemente voluta dalla nuova proprietà, rappresenta un passo significativo nella crescita e nello sviluppo del nostro club, con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni sportive e offrire ai nostri atleti il miglior equipaggiamento possibile.

Avere NIKE per le prossime 4 stagioni, testimonia la fiducia riposta nella nostra squadra e nel nostro progetto sportivo. Grazie a questa collaborazione, i nostri giocatori, dallo staff della prima squadra fino ai più giovani del settore giovanile, avranno a disposizione materiale tecnico di altissima qualità, progettato per ottimizzare le performance sul campo.

“Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura con GTZ DISTRIBUTION e NIKE. Questo accordo rappresenta non solo un riconoscimento dell’importanza di una società ed una piazza come quella di Ravenna, ma anche una grande opportunità per il futuro. Insieme, puntiamo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e a fornire ai nostri tifosi e atleti un’esperienza di livello superiore,” ha dichiarato Paolo Scocco, Direttore Generale di Ravenna FC.

NIKE è il marchio top level a livello mondiale per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti. La loro esperienza nel mondo dello sport e il loro impegno per l’eccellenza sono perfettamente in linea con i valori e le ambizioni di Ravenna FC.

“E’ un onore poter far parte di questo nuovo progetto che sta coinvolgendo oltre a Nike molti altri brand di indiscusso valore. Fin da subito sono stato colpito dall’impegno e dalla volontà di questa nuova proprietà di voler portare valore ed innovazione nel mondo del calcio per offrire una nuova esperienza a tutti coloro che circondano il RAVENNA FC.” ha dichiarato Riccardo Trolese, A.D. di GTZ DISTRIBUTION.

L’accordo prevede oltre alla fornitura dei kit gara della prima squadra anche un training kit gratuito per tutti i giovani atleti del settore giovanile. Non solo, infatti la nuova partnership, ci permetterà di offrire una vasta gamma di prodotti gara e merchandising, disponibili per tutte le fasce d’età, sia bambini che adulti, sul nostro portale E-Commerce ufficiale che sarà lanciato nelle prossime settimane.

Ringraziamo GTZ DISTRIBUTION e NIKE per la fiducia accordata e siamo pronti a lavorare insieme per raggiungere nuovi successi. Nelle prossime settimane, verranno svelate ulteriori novità riguardanti il lancio ufficiale dei nuovi kit gara, le linee di merchandising e altre iniziative legate a questa importante partnership.”