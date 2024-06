Saranno allestite apposite aree ospitalità e commerciali all’interno dell’Adriatic Golf Club di Cervia e verranno impiegati 300 volontari operativi all’interno dell’area destinata all’evento.

L’assistenza sanitaria e di pronto intervento sarà garantita da personale della Croce Rossa Italiana con l’allestimento di un posto medico avanzato – PMA – con ambulanze ed una centrale operativa dell’organizzazione che fungerà da coordinamento.

Per la viabilità è stata individuata un’area di parcheggio con 1200 posti auto integrata con un’area attigua di sosta dei camper.

L’amministrazione comunale di Cervia ha già predisposto le opportune ordinanze per regolare la viabilità durante l’intera giornata del 30 giugno.

“Ho chiesto agli organizzatori – ha precisato il Prefetto De Rosa – che vista la concomitanza il 30 giugno ultimo giorno dell’Open di Golf con la tappa del Tour de France a Cervia venga garantita la massima divulgazione dei servizi in atto al fine di assicurare il regolare svolgimento degli eventi”.

Infine il Comitato ha preso anche in esame, alla presenza della Sindaca di Lugo Elena Zannoni, i recenti episodi di incendi dolosi ai danni di autovetture private da parte di un piromane che si aggira sul territorio.

Saranno intensificati i servizi di vigilanza e controllo e l’attività info-investigativa per prevenire ulteriori episodi similari che, comunque, dalle prime attività svolte non appaiono riconducibili a gruppi criminali ma all’azione di un piromane che opera senza alcun schema logico.

E’ stata chiesta, a tal riguardo, la massima collaborazione della cittadinanza in termini di segnalazioni alle Forze dell’Ordine e di evitare “comportamenti attivi” che potrebbero compromettere l’efficacia delle azioni in atto per individuare il responsabile.