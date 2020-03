Preso atto della decisione della Lega Pallavolo Serie A Femminile che comunica la sospensione dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile, sin dalla giornata di oggi, domenica 8 marzo.

Tutte le partite in programma – valide per la 10^ giornata di ritorno della Regular Season di Serie A1 e per la 5^ giornata delle Pool Promozione e Salvezza di Serie A2 – sono rinviate a data da destinarsi, la squadra e lo staff dell’Olimpia Teodora stanno quindi già rientrando in pullman dalla trasferta di Pinerolo.