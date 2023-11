Buon punto per il Ravenna che esce dal Morgagni con il clean sheet numero otto della stagione ed un punto che allunga la classifica. Un tempo per parte con i giallorossi apparsi migliore nella prima frazione per poi calare nella ripresa, quando Cordaro in formato super annulla le occasioni create dai padroni di casa.

Pronti via e subito un brivido in area giallorossa, con un batti e ribatti sulla respinta di Cordaro con Esposito bravo a sbrogliare la matassa. Due minuti dopo batte un colpo il Ravenna, sponda dello stesso Esposito per la girata di Varriale che però è alta sopra la traversa.

Di nuovo pericoloso il Ravenna al 14’ cross di prima intenzione di Agnelli sul quale smanaccia Pezzolato, sulla respinta arriva Marino che conclude al volo trovando di nuovo il portiere del Forlì a salvare i suoi. La partita è scorbutica, le due squadre non si risparmiano ma la posta in palio è sentita ed il direttore di gara è costretto a mettere mano più volte al cartellino per tenere saldi gli animi. Al 31’ contropiede del Forlì che arriva al tiro con Greselin, trovando attento Cordaro.

Un minuto dopo grande occasione per Tirelli, bravo a scattare sul filo del fuorigioco sulla palla in profondità di Nappello, arrivando in equilibrio precario a concludere cercando di scavalcare Pezzolato ma palla alta.

Ci prova anche Mosole, ma Cordaro si distende con sicurezza e chiude in angolo. Si va al riposo a reti inviolate ma con già 6 ammoniti.

Nella ripresa l’intensità cala, il Ravenna controlla e cerca di trovare spazi in una difesa molto attenta del Forlì. Al 21’ disimpegno sbagliato di Agnelli, palla conquistata dal Forlì che arriva alla conclusione con Mosole, bloccata da Esposito, sulla respinta conclude Casadio, ma Cordaro è straordinario a volare sulla sua destra e deviare sul palo.

L’occasione da fiducia ai biancorossi che ci riprovano ancora al 28’, su una punizione laterale la palla sbuca tra una selva di gambe ed arriva a Drudi che conclude da un metro trovando nuovamente una prodigiosa parata di Cordaro. Il portiere giallorosso cala anche il tris di prodezze chiudendo lo specchio della porta in uscita su Merlonghi che aveva sfruttato una sfortunata deviazione di Mancini per scappare verso la porta giallorossa. Il Ravenna in questa fase paga un po’ fisicamente ed il nervosismo in campo non cala, ne fanno le spese prima Piccoli, il vice di Antonioli, espulso, poi Nappello che rimedia un secondo giallo per proteste e guadagna una doccia anticipata. Il Ravenna però nonostante l’inferiorità numerica si ricompattare e dimostra perché è la migliore difesa del girone non concedendo altre palle gol agli avversari. Termina con un punto per parte un derby molto teso e che però fa guadagnare al Ravenna un punto sulle dirette inseguitrici, giallorossi che escono comunque tra gli applausi dei quasi 700 accorsi al Morgagni, un entusiasmo che rappresenta di gran lunga la cosa più bella della partita.

IL TABELLINO

FORLì – RAVENNA FC 0-0

FORLì: Pezzolato, Rossi, Gaiola, Prestianni (71’ Bonanni), Drudi (81’Tafa), Merlonghi, Mosole (71’ Barbatosta), Masini, Maggioli, Greselin, Casadio (88’ Pecci). A disposizione: Zamagni, Checchi, Babbi, Graziani, Persichini. Allenatore: Mauro Antonioli

RAVENNA FC: Cordaro, Gobbo, Marino, Tirelli (88’ Spezzano), Campagna (76’ Boccardi), Nappello, Mancini, Esposito, Agnelli, Varriale (48’ Sabbatani), Alluci (66’ Sare). A disposizione: Rossi, Ravaglia, Zattini, Vinci, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Rossi, Marino, Agnelli, Prestianni, Tirelli, Casadio, Drudi, Nappello, Maggioli

Espulsi: Piccoli (vice allenatore Forlì), Nappello al 83’ per doppia ammonizione

Recupero: 5’ e 5’