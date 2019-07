Martedì 30 luglio la rassegna itinerante Burattini alla Riscossa proporrà al pubblico un doppio appuntamento: si partirà alle ore 21 a Russi, presso il Centro Sociale Porta Nova (Parco Falcone Borsellino), dove I Burattini di Massimiliano Venturi saranno i protagonisti delle Avventure di Fagiolino e Sganapino. Uno spettacolo nel quale i celebri personaggi calcheranno la scena al fianco delle altre maschere del teatrino, reinterpretando vicende nuove ed originali, intrecciate ad altre prese a prestito dalla tradizione e dalla narrativa popolare.

Le teste di legno accompagneranno il pubblico attraverso un caleidoscopio di scene e personaggi, in maniera dinamica ed avvincente, divertente ed imprevedibile, coinvolgendo e stupendo gli spettatori di tutte le età. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

L’altra appuntamento della serata è in programma in riviera, e sarà l’ultima tappa nella cornice del Finisterre Beach di Marina di Ravenna, dove a partire dalle ore 21:15 è infatti in programma lo spettacolo Horror Puppet Show. Uno dei lavori più originali ed apprezzati tra quelli proposti negli ultimi anni nell’ambito delle rassegne dirette da Massimiliano Venturi, creato ed interpretato da Dario Marondin, in arte El Bechin, artista veneto tra i più giovani talenti del teatro di strada italiano. Vincitore del Primo premio allo Street Art Competition di Verona, apprezzato in quasi tutti festival delle arti di strada italiani e svizzeri, è un artista in continua evoluzione che sperimenta nuovi stili e linguaggi.

A grande richiesta El Bechin presenterà a Marina di Ravenna il suo spettacolo irriverente ed esilarante, con il quale scarrozza i defunti di città in città, ravvivando le strade e suscitando orrore ed ilarità. Le sue creature sono molto più vive di quanto non si creda!

Con la bellissima partner di ballo, Angelina, si esibirà nel Tango de la Muerte, mentre solo il ritmo forsennato del rock’n’roll potrà risvegliare dal sonno Peppino, magica marionetta scheletro. Il Finisterre Beach è a Marina di Ravenna, in viale delle Nazioni 212/C; l’inizio è per le ore 21:15.

La rassegna Burattini alla Riscossa proseguirà poi giovedì primo agosto con un evento di grande prestigio: alle ore 21:15 l’Arena Estiva di Valtorto sarà la cornice dell’anteprima assoluta per l’Emilia Romagna di Hansel e Gretel, nuovissima produzione della storica compagnia Teatro alla Panna, da Senigallia. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.