E’ un’affermazione importante quella delle spadiste del Circolo Ravennate della Spada al Campionato regionale assoluto a squadre andato in scena a Piacenza, proprio nel giorno dell’Immacolata.

Un terzo posto che la compagine formata da Elena Antonucci, Rachele Baruzzi, Anna ed Alice Casamenti si è conquistata battendo nella finalina per il terzo posto il Circolo Scherma Imola in un assalto tiratissimo concluso 45-44, dopo la sconfitta in semifinale nel derby romagnolissimo contro il Circolo Schermistico Forlivese che ha poi vinto la gara. Un’affermazione importante in ambito assoluto visto che nessuna delle quattro componenti della squadra supera i sedici anni.

Le squadre partecipanti erano in tutto 12.

Soddisfatto per il bronzo femminile il Maestro Devis Brunello che ha accompagnato anche la compagine maschile, risultata meno performante ma non priva di spunti di ottimismo, sia per l’età anagrafica dei componenti che per alcuni sprazzi visti in pedana. Le squadre maschili giallorosse erano così composte: Francesco Delfino, Marco Merola, Matteo Lontani e Manuele Merendi per quanto riguarda la squadra 1; Samuele Contessi, Tommaso Mazzotti e Gioele Trevisan per quanto riguarda la squadra 2.

La migliore delle due squadre si è fermata all’ottavo posto su 16 squadre partecipanti.

Proseguono intanto incessanti i lavori di preparazione alla Prima Prova Nazionale Kinder Joy of moving Under 14 che si terrà proprio a Ravenna il 16, 17 e 18 Dicembre prossimi.

Il Circolo Ravennate sarà impegnato sia nell’organizzazione dell’evento sia con numerosissimi piccoli spadisti in gara.