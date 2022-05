Spring Cup 2022 di successo per i giovani timonieri del Circolo Velico Ravennate: a Cervia, dove l’evento organizzato dal Circolo Nautico Cervia Amici della Vela, giunto alla trentaseiesima edizione, ha radunato quasi duecentotrenta atleti della classe Optimist in arrivo da tutta Italia. Dopo tre prove, Edoardo Masotti (2-6-2, 10 pt) ha chiuso al secondo posto tra gli Juniores, nella scia di Tommaso Ditano (YCR, 7 pt) e davanti ad Andrea Demurtas (FVR, 14 pt). Un risultato di assoluto rilievo, consolidato, per quanto riguarda il guidone del sodalizio di via Molo Dalmazia, dalle ottime prestazioni di Diego Brera (1-4-11, 16 pt), vincitore della prima prova e finito settimo assoluto, e di Elia Uffreduzzi (14-1-12, 27 pt), quattordicesimo. A guidare il team il coach Gianni “Spike” Maioli. Tra i più piccoli Cadetti solo due le prove completate a causa del mare formato del sabato che ha impedito lo svolgimento delle loro regate. Ottava posizione per Mattia Panvini (22-2), ottimo secondo nella regata che ha chiuso la manifestazione. La coach Camilla Bert ha dichiarato: “Siamo molto contenti per Edoardo Masotti e del risultato complessivo: specialmente i piccoli del 2013 hanno regatato con grande determinazione!“.

Cinque prove valide, invece, per la III Coppa Italia 420 andata in scena a Mandello sul Lario nel corso del week end. In acqua un centinaio di equipaggi, con ben quattro binomi rappresentanti il Circolo Velico Ravennate (Ivaldi-Maltagliati, Bocale-Molinari, Guardigli-Ricci, Chersoni-Peluso), come sempre guidati dal coach Stefano Marchetti, capaci di centrare l’ingresso in Gold Fleet.

Nel mentre, presso la sede del Circolo Velico Ravennate si è svolta l’Assemblea dei Soci, nel corso della quale sono stati presentati il bilancio e i programmi per un futuro sempre più intenso per questo sodalizio importante dell’Adriatico centrale.