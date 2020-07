I veicoli leggeri in transito lungo la S.P. n. 302 “Brisighellese Ravennate”, provenienti da Brisighella e diretti a Marradi dovranno imboccare a Brisighella, la S.P.n. 23 “Monticino e Limisano” per raggiungere la S.P. n. 306 “Casolana-Riolese” in località Riolo Terme e da li proseguire fino a Palazzuolo sul Senio (FI) per poi percorrerla per intero fino a giungere a Marradi ;