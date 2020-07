La Società Ravenna Women Football Club comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Laura Capucci, difensore classe 2000, che arriva dall’ FC Internazionale Milano.

Laura vanta già tanta esperienza con la maglia neroazzura conquistando anche la vittoria del campionato di Serie B nella stagione 2018/2019.

Queste le sue parole alla firma con le leonesse: “ Sono molto grata dell’opportunità che mi ha dato il Ravenna. Darò il massimo in ogni momento, sono pronta a mettermi in gioco e non vedo l’ora di cominciare”.

Benvenuta Laura!