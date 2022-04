Fine settimana esplosivo per L’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo,i match Si sono svolti a Poretta Terme ed hanno visto coinvolti due giovani talenti Bekim Arapi e Gessica Ghini.

Ghini ha incrociato i guanti Con la più esperta e vincitrice del torneo WBL 2021 Ilaria Tosca della Boxe Piacenza, pareggiando con ottima soddisfazione, Ghini un atleta in crescita che sta dimostrando di avere ottime qualità.

Bekim Arapi ha disputato l’incontro con Albertelli Mattia della Boxe Piacenza, un match a senso unico, Bekim ha dimostrato da subito di avere carattere facendo indietreggiare il suo avversario e facendolo contare dall’arbitro per 3 volte, Bekim vince e convince tutti, l’Edera Boxing Gym Ravenna punta molto su questo ragazzo che in poco tempo sta dimostrando di avere la grinta e le qualità giuste per ottenere grandi risultati.

L’Edera Boxing Gym Ravenna non Si ferma e la vedremo partecipe in trasferta anche il prossimo sabato 30 aprile a Sesto Fiorentino con Nicolae Rodvanschi, Giacomo Gualdi e Luca gentile accompagnati dal maestro Dinaro Gesualdo.