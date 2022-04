Non è un inizio di stagione particolarmente brillante per l’Alpha Tauri. Il Gran Premio di casa di Imola conferma il periodo non felicissimo per la scuderia faentina. Dopo un venerdì e un sabato deludenti, riesce a brillare in gara solo Yuki Tsunoda, che taglia il traguardo in settima posizione, conquistando 6 preziosi punti. Dodicesimo invece Pierre Gasly, che riesce ad ottenere dalla gara come unica soddisfazione l’aver tenuto la posizione nei confronti del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, anche se la Mercedes di questa stagione è tutt’altro che paragonabile all’auto che ha dominato le ultime edizioni del Mondiale di Formula 1.

Un Gran Premio del Made in Italy che ha sorriso poco ai colori italiani considerando anche il sesto posto della Ferrari.

“Sono felicissimo di aver conquistato punti nella nostra gara di casa” ha commentato sceso dall’abitacolo Tsunoda. “Qui in tribuna oggi c’erano tante persone che dalla factory sono venute a vedere la gara e a ogni giro ho visto bandiere AlphaTauri sventolare lungo la pista e questo mi ha dato una grande carica. Voglio davvero ringraziare enormemente tutti coloro che lavorano così duramente per il team. Oggi il passo è stato buono, non mi aspettavo fosse così forte all’inizio della gara. Abbiamo fatto progressi durante la settimana e sono contento delle performance di questo pomeriggio”.