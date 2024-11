Bertozzi (Fdi) dopo il voto: “Sconfitta inaspettata. C’è rammarico”

Soddisfatto per il risultato personale, ma dispiaciuto per il non poter portare una voce di opposizione in consiglio regionale per il territorio della Romagna Faentina, fortemente colpito dall’alluvione. È la reazione al voto delle regionali di Stefano Bertozzi, candidato per Fratelli d’Italia in consiglio regionale, escluso dal parlamentino di via Aldo Moro. Bertozzi ha ottenuto 2.666 voti, contro i 3.183 del collega di partito ravennate Alberto Ferrero. Considerate le preferenze ottenute da Fratelli d’Italia in provincia di Ravenna, 29.173, il 22,6%, solo a Ferrero sarà data la possibilità di sedere in consiglio regionale. Un risultato, a quanto pare, secondo Bertozzi, frutto anche di una contrapposizione all’interno della medesima forza politica.