È stata prorogata a venerdì 22 novembre la scadenza per iscriversi al corso gratuito sulla storia e l’arte ravennate rivolto prevalentemente a cittadini di origine straniera, e a tutte le persone interessate che operano a vario titolo con associazioni di stranieri.

Promosso dalla Presidenza FAI Emilia Romagna in collaborazione con la Delegazione FAI di Ravenna e il Seminario Arcivescovile e Arcidiocesi di Ravenna – Cervia, il percorso avrà come tema “Ravenna, città ponte nei secoli: storia, monumenti e personaggi”: il corso intende preparare persone che possano poi coinvolgere i propri conterranei nella vita culturale locale, in un processo di reciproco scambio e apprendimento, nell’ottica di un patrimonio comune da conoscere, rispettare, amare e salvaguardare.

Reso possibile grazie a sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il corso, in lingua italiana, si articola in sedici incontri, che alternano lezioni in classe a visite sul territorio e ai suoi monumenti, con un calendario che va dal 23 novembre 2024 a marzo 2025. Le lezioni si svolgeranno nella Sala Don Minzoni di Piazza Duomo, 4 il sabato dalle 10 alle 12.