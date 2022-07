Questo fine settimana due importanti appuntamenti con Edera Ritmica Be fit Ravenna che venerdi 22 alle ore 21 in Piazza del Popolo a Ravenna nell’ambito della rassegna Ravenna Bella di sera e sabato 23 alle ore 19 presso il Bagno Singita a Marina di Ravenna, incanteranno il pubblico presente con esibizioni di ginnastica ritmica, acrobatica aerea e pole dance. Due serate quindi da non perdere per lasciarsi affascinare e coinvolgere da queste bellissime discipline.