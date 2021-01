L’OraSì chiude il girone d’andata con una sconfitta sul campo della Tramec Cento (60-58), in una gara condotta per lunghi tratti ma a cui è mancata la spallata decisiva.

I giallorossi, che hanno dovuto fare a meno del capitano Alberto Chiumenti (ex di giornata) per un fastidio muscolare, erano riusciti a rimontare uno svantaggio di 12 punti, piazzando un contro parziale di 4-24 tra secondo e terzo quarto. Ma quando la partita sembrava aver preso i binari giusti, è mancato il colpo del KO e l’ultimo quarto, con soli 6 punti segnati, è stato fatale. Per Ravenna 13 punti di Oxilia, 12 per Simioni (con 8 rimbalzi) e Cinciarini.

La partita

OraSì in campo con Denegri, James, Oxilia, Givens, Simioni. Ravenna colpisce tre volte dall’area con Simioni e Oxilia poi un parziale di 8-0 manda avanti la Tramec per il primo timeout di coach Cancellieri (13-9). I liberi di Givens e Oxilia e il canestro di Cinciarini valgono il nuovo vantaggio giallorosso (13-15), poi i punti di Cotton fissano il risultato sul 20-18.

Inizio di secondo quarto ancora favorevole a Cento (32-20), poi Oxilia, Denegri e Cincirini riaccendono Ravenna per il timeout Mecacci (32-27). Il contro parziale di 4-11 dell’OraSì nasce dalla difesa poi sono Simioni e Givens a concretizzare sotto canestro, con Denegri che avrebbe anche la palla per accorciare ulteriormente prima della sirena. Si va all’intervallo lungo sul 36-31.

Givens inizia con due buone difese e due assist per Simioni e James per il pareggio OraSì (36-36), che diventa vantaggio con il tap-in di Oxilia (36-38). L’OraSì costringe Cento a forzare in attacco e ne approfitta (36-44) ma incassa il quarto fallo di James che esce per Venuto. Il primo canestro di Cento arriva dopo oltre 6 minuti poi due triple di Venuto scrivono il massimo vantaggio giallorosso (41-52) e il terzo quarto termina 46-52.

Cotton prende per mano Cento (52-54 al 34′), Givens commette il suo quarto fallo e anche l’attacco ravennate si inceppa. I padroni di casa con la tripla di Moreno tornano avanti a tre minuti dalla fine (56-54), Cinciarini interrompe il digiuno OraSì e Denegri dalla lunetta mette la nuova parità (58-58) a 42 secondi dal termine. Il finale premia però Cento che chiude 60-58 con il canestro di Moreno mentre il tiro della vittoria di James si spegne sul ferro.

Il commento

Coach Cancellieri: “Purtroppo devo ancora commentare una partita del genere, dove produciamo moltissimo e arriviamo alla fine senza concludere, dilapidando un vantaggio di 10 punti che in una gara a punteggio basso sono tanti. Tutti i giocatori devono sapere quale è il loro ruolo e prendersi delle responsabilità, non possono bastare le mani addosso e fare tre passi indietro ed è inaccettabile segnare 6 punti nell’ultimo quarto. Abbiamo avuto anche buoni tiri e dei buoni vantaggi, concludere i vantaggi è il nostro lavoro, che dobbiamo fare già a partire dalla prossima partita”.

Il tabellino

Tramec Cento-OraSì Ravenna (20-18, 36-31, 46-52)

Tramec Cento: Saladini NE, Fallucca 3, Rayner NE, Roncarati NE, Ranuzzi, Berti 3, Leonzio 10, Petrovic, Gasparin 9, Moreno 7, Cotton 20, Sherrod 8. All.: Mecacci. Assistenti: Cotti, Curati.

OraSì Ravenna: Cinciarini 12, Chiumenti NE, James 8, Denegri 6, Vavoli NE, Venuto 3, Maspero, Oxilia 13, Simioni 12, Buscaroli NE, Givens 4, Laghi NE. All.: Cancellieri. Assistenti: Savignani, Taccetti.

Arbitri: Radaelli, Raimondo, Grazia.