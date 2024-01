Prova di forza dei Blacks in casa di Vicenza, bravi a chiudere il match in soli venti minuti grazie ad una grande prestazione del collettivo. I Raggisolaris hanno il merito di aggredire gli avversari sin dalla prima azione e di far valere la maggiore fisicità, un mix letale a cui si aggiungono le alte percentuali offensive e che regala il decisivo 48-23 dell’intervallo. Domenica 3 febbraio i Raggisolaris sarà ancora in trasferta, in casa di Lumezzane.

I Blacks partono forte trascinati da Tomasini che realizza ben 10 punti nel 16-7 iniziale. Vicenza non riesce a contenere i lungi faentini in difesa e in attacco è poco lucida sbagliando molte conclusioni. Faenza cattura ogni rimbalzo e capitalizza al meglio in fase offensiva, facendosi valere con Poggi e Poletti, entrambi autori di una doppia-doppia di punti e rimbalzi. Il divario inizia così ad essere sempre più ampio a favore degli ospiti che chiudono il primo quarto avanti 22-10. Quando poi si stringono anche le maglie difensive e l’attacco diventa ancora più ficcante, i Blacks prendono il largo. Vico spara la tripla del 31-16 poi la squadra concede il minimo in difesa (solo 23 punti in 20’) e il punto esclamativo su un primo tempo da applausi lo mette Siberna con il tiro da tre allo scadere che vale il 48-23 all’intervallo. Fondamentale è anche la grande intensità dei manfredi mantenuta sempre alta grazie ai nove uomini nelle rotazioni, che coach Lotesoriere utilizza già dal primo quarto.

Il secondo tempo inizia con Faenza che tocca il +30 (56-26) poi Vicenza ha una reazione di orgoglio e arriva fino al -19 (44-63), ma i Blacks riprendono subito l’inerzia e comandano fino all’83-55 finale. Negli ultimi minuti entra in campo anche Bendandi, che colleziona la seconda presenza in B Nazionale dopo quella di mercoledì scorso con Taranto.

Civitus Allianz Vicenza – Blacks Faenza 55-83 (10-22; 23-48; 44-63)

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Bugatti 16, Riva 4, Antonietti ne, Carr, Cernivani 8, Cucchiaro 5, Brescianini 4, Pavan 2, Campiello 4, Ambrosetti, Brambilla 8, Terenzi 4. All.: Cilio

BLACKS FAENZA: Galassi 11, Papa 4, Poletti 14, Siberna 7, Vico 10, Poggi 13, Bendandi, Petrucci 5, Tomasini 12, Pastore 7. All.: Lotesoriere

Arbitri: Paglialunga – Guercio

NOTE. Parziali: Tiri da 2: Vicenza: 15/38, Faenza: 19/43; Tiri da 3: Vicenza: 4/18, Faenza: 9/19; Tiri liberi: Vicenza: 13/16, Faenza: 18/26; Rimbalzi: Vicenza: 32, Faenza: 47.