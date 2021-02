Si è avviata la campagna di vaccinazione anti-Covid, promossa dal Servizio Sanitario Regionale che ha coinvolto anche la Sala Polivalente “Nuovo Teatro dei Sozofili”, allestita per potere ospitare in piena sicurezza i residenti del Comune di Modigliana e della vallata del Tramazzo.

Una iniziativa che ha coinvolto in prima persona il personale sanitario dell’Ausl, oltre ai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e dell’Auser, impegnati per fornire la necessaria assistenza alle persone ultraottantenni che per prime sono state chiamate alla vaccinazione.

A tutti loro va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e della intera Comunità.

La campagna di vaccinazione a Modigliana, proseguirà anche nelle prossime settimane secondo la programmazione indicata dal Servizio Sanitario:

dal 1 al 14 marzo le vaccinazioni si terranno nella giornata del MARTEDI’

dal 15 al 28 marzo le vaccinazioni si terranno nella giornata del MERCOLEDI’

Gli orari delle vaccinazioni verranno definiti in base alla disponibilità vaccinale di cui verrà data successiva comunicazione.