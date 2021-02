Nuovo sopralluogo a casa di Ilenia in via Corbara: al vaglio gli appunti della donna

Il giorno seguente ai funerali di Ilenia Fabbri, la squadra investigativa della polizia è tornata nell’abitazione di via Corbara dove all’alba di sabato scorso la 46enne è stata uccisa da un uomo a cui le indagini ancora non sono riuscite a restituire un volto. Al centro del nuovo sopralluogo, avvenuto nella mattinata di martedì, ci sono stati alcuni appunti scritti da Ilenia. Si tratta di alcune note che la donna trascriveva in merito ai contenziosi civilistici che aveva in sospeso con l’ex marito, Claudio Nanni, l’unica persona al momento iscritta nel registro degli indagati.