Auto si scontra con una vettura parcheggiata in doppia fila e cappotta: anziana al Bufalini

Anziana in ospedale dopo che la propria auto è cappottata in corso Europa a Faenza, scontrandosi contro un’altra vettura, parcheggiata in doppia fila a lato della strada. È quanto accaduto nella mattinata di mercoledì a Faenza, intorno alle 9.30. La donna era a bordo di una Fiat Panda e stava procedendo in direzione del Ponte delle Grazie. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, fatto sta che l’auto è andata a scontrarsi con una Fiat Punto parcheggiata in doppia fila a lato della carreggiata e dopodiché si è cappottata, terminando ruote all’aria. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’elimedica. A supporto anche i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato ad estrarre l’automobilista dall’abitacolo. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna, ultraottantenne, è stata trasportata all’elicottero, atterrato alla rotatoria di via Fratelli Rosselli. L’elicottero è volato poi alla volta del centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Nessun’altra persona è rimasta ferita nell’incidente stradale.

Sarà ora compito della Polizia Locale di Faenza ricostruire le dinamiche e le responsabilità che hanno portato all’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.