Proseguono le attività di Hera concordate con l’Amministrazione Comunale per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Riolo Terme.

Dopo la consegna, da parte degli incaricati di Hera, delle lettere, è ora il turno dell’incontro pubblico per informare sulle novità del servizio di raccolta rifiuti che coinvolgeranno in totale circa 2.900 utenze fra domestiche e non domestiche.

Il meeting, organizzato da Hera e dall’Amministrazione si terrà giovedì 9 settembre alle ore 20.30 presso la struttura polivalente del Parco Pertini. In caso di maltempo l’incontro verrà annullato.

Novità sulla raccolta differenziata e nuovo calendario in arrivo

Nelle zone attualmente già servite dalla raccolta porta a porta, da inizio settembre sono partite le consegne casa per casa dei nuovi contenitori azzurri per la raccolta della carta e il nuovo calendario di raccolta porta a porta che partirà da lunedì 11 ottobre, in cui vi sono modifiche riguardanti le frequenze e le giornate di raccolta.

Nella zona forese il servizio resterà stradale, ma da metà settembre i cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato saranno sostituiti con cassonetti smarty, inizialmente ad apertura libera ma che in futuro si apriranno solo con la Carta Smeraldo, che è in consegna a domicilio dal 1° settembre insieme ai bidoncini sottolavello e ai sacchetti per la raccolta dell’organico.

La consegna casa per casa dei materiali

Le attrezzature vengono consegnate da parte degli incaricati di Hera all’intestatario della bolletta Tari o, in sua assenza, a una persona diversa solo se dotata della delega allegata alla lettera ricevuta a casa, oppure scaricabile dal sito www.gruppohera.it digitando il Comune di residenza, nella sezione: Ambiente → La raccolta nel tuo Comune → Moduli. Ai cittadini non reperibili viene lasciato in buchetta un avviso per ritirare direttamente il materiale alla stazione ecologica di Riolo Terme, oppure agli infopoint che saranno organizzati nel mese di ottobre.