Nel week-end appena trascorso si sono svolti a Rieti i Campionati Italiani Allievi di atletica leggera dove Atletica Ravenna ha raccolto ottimi risultati; Mouhamed Pouye, Andrea Celeste Lolli, Mattia Broccoli i portacolori della società ravennate.

Mouhamed Pouye, atleta di punta della compagine giallorossa, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 110m ostacoli, dopo essersi aggiudicato la sua batteria ed aver ottenuto l’accesso alla finale con il terzo tempo.

Nella finale 1 Mouhamed, dopo una partenza non perfetta, ha sfoderato una fantastica progressione ottenendo il suo primato personale (14.34) ed il terzo posto di categoria in Italia. Meritatissimo e sempre emozionante il podio ad una rassegna tricolore.

Grande soddisfazione da parte della società e del suo allenatore e padre Babacar Pouye. Nel 2020 Mouhamed Pouye ha centrato entrambe le finali dei campionati Italiani Allievi, sia sui 60m ostacoli indoor (concludendo al 4° posto), sia sui 110m ostacoli outdoor (3° posto finale); sicuramente uno dei giovani più promettenti in Italia nella sua specialità.

Mattia Broccoli ha corso un buon 800 ottenendo il suo secondo miglior risultato, dopo il recente 2:01.40 che gli era valso la qualificazione ai Campionati Italiani. Il crono di 2:02.65 è frutto di un gara con diversi cambi di ritmo, con una concorrenza veramente di altissimo livello.

Andrea Celeste Lolli, nel salto in alto, non è riuscita a centrare la finale (qui a Rieti nel 2018 si era aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana Cadette), ma ha evidenziato segni di miglioramento, ritoccando le sue recenti prestazioni stagionali (1,54). Dopo una stagione così complessa, con la preparazione sospesa per tutto il periodo del lockdown, già riuscire a gareggiare ai Campionati Italiani è stato una gran bella soddisfazione.

I giovani portacolori dell’Atletica Ravenna saranno impegnati anche nei prossimi due weekend nei Campionati Regionali Cadetti (Modena 19-20 settembre) e nei Campionati Regionali Ragazzi (Busseto 27 settembre); cercheranno anche in queste occasioni di tenere alti i colori giallorossi!