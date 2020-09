La Notte d’Oro ci sarà anche nel 2020: niente concerto in piazza ma vari eventi diffusi per il centro storico

La Notte d’Oro torna anche nel 2020 il 17 ottobre, in un’edizione modificata per garantire il rispetto di tutte le norme per la prevenzione del contagio. Non ci sarà infatti il tradizionale concerto in piazza del Popolo, ma nel centro storico diverse saranno le visite guidate e gli eventi culturali. Durante la serata sarà possibile visitare mostre e luoghi d’interesse che per l’occasione prolungheranno l’orario di chiusura, permettendo ai cittadini di godere delle bellezze della città anche di notte.