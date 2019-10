La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero C.F.A. 29enne bolognese, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’altra notte un equipaggio della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile su richiesta del personale sanitario che aveva segnalato la presenza, fra i pazienti in attesa di cure, di un uomo armato di coltello.

I poliziotti, individuato il paziente lo hanno identificato per il 29enne C.F.A. che dalle verifiche nella banca dati delle forze di polizia è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e in materia di armi.

In considerazione di tali precedenti, e dell’ingiustificato stato di agitazione dell’uomo, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento e sequestro di un coltello a serramanico con lama di sei centimetri che C.F.A. custodiva nella tasca dei pantaloni.

C.F.A., è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.