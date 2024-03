Prosegue a gonfie vele il concorso a premi dal titolo “ARIA DI PRIMAVERA” pensato per incentivare ulteriormente gli acquisti nel centro storico della città in questo periodo nel quale la bella stagione contribuisce in maniera sensibile ad aumentare il passaggio pedonale, le passeggiate e le ore trascorse nelle vie principali all’aperto.

Il Comitato Spasso in Ravenna ha coinvolto gli esercenti affiliati in questa campagna che sta riscuotendo grande successo, con tanti partecipanti che si sono registrati nella speranza di essere tra i fortunati vincitori dei buoni messi in palio. Infatti, fino al 23 marzo 2024 chiunque effettuerà una spesa minima di 30,00 Euro nei negozi aderenti potrà inviare foto dello scontrino e dati personali che consentiranno di partecipare all’estrazione di voucher da spendere negli stessi negozi. I buoni premio avranno valori diversi fra loro, dai 100,00 ai 30,00 Euro e potranno essere spesi dall’8 aprile in poi. Tutti i dettagli del concorso e l’elenco aggiornato degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna sono reperibili sul sito www.inravenna.it.

Con “Aria di Primavera” proseguono le iniziative del Comitato Spasso in Ravenna, ente per la promozione del centro storico costituito nel dicembre 2020 dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, e oggi punto di riferimento per gli oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati. Iniziative realizzate sempre anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.