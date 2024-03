In un incontro decisivo tenutosi presso la sede di Legacoop Romagna, via Faentina 106, è stato rinnovato l’accordo sull’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per i lavoratori che operano nel settore edile sotto l’egida del CCNL Edilizia Cooperativa. Questa riunione ha segnato un importante passo avanti nell’impegno continuo verso il miglioramento delle condizioni lavorative e nella valorizzazione del contributo dei lavoratori al settore.

L’adeguamento dell’E.V.R., conforme agli standard definiti nell’articolo 11 del Testo Unico del 14 marzo 2022, mira a riflettere una visione strategica incentrata su obiettivi chiari e misurabili. La modalità di erogazione dell’E.V.R., suddivisa in due fasi previste rispettivamente per le retribuzioni di aprile e ottobre 2024, intende riconoscere in modo tangibile l’impegno dei lavoratori durante l’anno edile 2023.

Sono beneficiari di tale riconoscimento gli impiegati, gli operai e gli apprendisti professionalizzanti del settore edile cooperativo che hanno fornito il loro contributo nel periodo di riferimento dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 e che risultano attivi alla data del 13 marzo 2024. L’E.V.R. sarà calcolato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro in questo intervallo temporale, garantendo equità e giustizia per tutti gli interessati.

Gli importi definiti per l’E.V.R. sono i seguenti:

Livello 1: € 400,00

Livello 2: € 457,00

Livello 3: € 509,00

Livello 4: € 548,00

Livello 5: € 612,00

Livello 6: € 720,00

Livello 7: € 839,00

Livello 8: € 1.000,00

Questi valori sono la testimonianza dell’importanza attribuita alla remunerazione equa dei lavoratori, in linea con il loro impegno e professionalità, all’interno del contesto specifico del CCNL Edilizia Cooperativa.

La firma dell’accordo ha visto il coinvolgimento di rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, quali Claudio Riciputi per Legacoop Romagna, Pier Nicola Ferri per Confcooperative Romagna, Sebastiano Cusumano per AGCI Emilia Romagna, Roberto Martelli per Fillea CGIL Ravenna, Roberto Casanova per Filca CISL Romagna, e Antonio Pugliese per Feneal UIL Ravenna. Questo atto sottolinea l’importanza del dialogo costruttivo e della collaborazione per il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi.

Il rinnovo dell’accordo sull’E.V.R. all’interno del CCNL Edilizia Cooperativa non solo migliora le condizioni lavorative ma dimostra anche un impegno condiviso per la crescita sostenibile e lo sviluppo del settore edile cooperativo a Ravenna.