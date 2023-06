Argini e strade distrutte, campagne allagate: vertice fra Comuni e Regione

S’inizia a discutere della Romagna colpita dall’alluvione. Nella sede della Provincia di Ravenna martedì si sono incontrati tutti i territori romagnoli che hanno riportato danni, la Regione Emilia-Romagna, l’autorità di bacino e i consorzi di bonifica. Si tratta del primo di un ciclo di incontri. Si è parlato del ripristino degli argini e della pulizia degli alvei fluviali, delle campagne ancora allagate e della rete stradale, in particolare delle colline, che in gran parte non esiste più. Giovedì un nuovo incontro sarà focalizzato sulle frane, 986 nei 69 comuni coinvolti. Mercoledì intanto si presenterà il primo quadro della situazione al Governo