Fino al 30 aprile la ventinovesima edizione della rassegna gastronomica “Il Piatto Verde”, quest’anno dedicata a erbe, radici e fiori amari nella gastronomia fra tradizione e innovazione, propone un ricco calendario di appuntamenti, concentrato soprattutto nei weekend fra la Rocca di Riolo Terme e il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, due “simboli” di questo territorio.

Domenica 7 aprile ore 15, con repliche anche il 14 e il 21, la Rocca di Riolo ospita la visita narrata in compagnia di Caterina Sforza. Un viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti del ricettario della Leonessa delle Romagne. Costo di partecipazione 6 €.

Sempre domenica 7, dalle 9.30 alle 17, al Giardino delle Erbe di Casola si svolgerà il corso “La salute e le erbe amare”, dedicato alla scoperta delle straordinarie proprietà delle erbe amare e al loro impatto benefico sulla salute. Dalla storia e dalle tradizioni legate alle erbe nella cultura popolare, fino alle applicazioni pratiche moderne nella promozione del benessere. Durante la giornata si svolgeranno attività dedicate al riconoscimento, alla raccolta, alla classificazione e alla conservazione delle erbe amare della stagione, con dimostrazioni pratiche sulla preparazione di rimedi naturali. Costo del corso 30 €.

La domenica successiva, 14 aprile ore 10, si svolgerà una visita guidata del Giardino delle Erbe dedicata all’importanza delle erbe officinali e alle loro applicazioni, con particolare attenzione alle erbe amare della stagione: riconoscimento e raccolta delle erbe commestibili e laboratorio di preparazione e degustazione di infusi e tisane utilizzando le erbe e i fiori raccolti. Costo di partecipazione 8 € intero – 5 € ridotto (6 – 12 anni).

Sabato 20 aprile, dalle 14 alle 17, prenderà vita una passeggiata nei dintorni del Giardino delle Erbe alla scoperta delle numerose varietà di piante commestibili che si possono trovare nei prati. Un esperto aiuterà i partecipanti a riconoscerle e racconterà le loro caratteristiche, le proprietà e come usarle. Con le piante raccolte si preparerà un’insalata davvero unica per sapori e colori, che gustare assieme. Costo di partecipazione 10 €.

Giovedì 25 aprile, ore 11, un’occasione unica per partecipare al Picnic del Giardino delle Erbe. Dopo una passeggiata nei gradoni dedicati alle erbe aromatiche, per scoprire proprietà e usi antichi e moderni di piante commestibili, in collaborazione con i ristoratori di Casola Valsenio prenderà vita un gustoso picnic. Costo di partecipazione 20 € intero, 17 € ridotto (6-12 anni).

Inoltre, fino al 30 aprile gli agriturismi del Parco della Vena del Gesso Romagnola – Il Gualdo di Sotto di Riolo Terme, La Taverna di Fontanelice e Mevigo di Casola Valsenio – interpreteranno nei loro menù l’uso delle erbe amare nella cucina con piatti creati per l’occasione.

Il Piatto Verde è organizzazione da IF – Imola Faenza Tourism Company, con la preziosa collaborazione dell’Istituto Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme; gode del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna, del Comune di Riolo Terme e del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e si avvale della sponsorizzazione di importanti aziende del settore: Bragard, Cast Alimenti, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, Surgital, Natura Nuova, Molino Naldoni, Cantina Tre Monti, Polo Ristorazione, Villa Abbondanzi Resort, Villani Salumi e Oleificio Zucchi.