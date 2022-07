Anffas Faenza compie 50 anni: una serata con Maria Pia Timo per raccontare gli anni a fianco delle famiglie

Anffas Faenza compie 50 anni. Mezzo secolo di attività per l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Un sostegno importantissimo, quasi basilare, per le famiglie.

L’anniversario sarà festeggiato venerdì 22 luglio in Piazza Nenni, a partire dalle 21, in compagnia di Maria Pia Timo, che proprio in Anffas lavorò per dieci anni. Una serata per ripercorrere tutti i traguardi raggiunti e tutti i compagni di viaggio di questi decenni.

Ingresso: 10 euro

Info e prenotazioni:

0546-25404 o 368-3016760

o via mail:

anffasfaenza@tiscali.it