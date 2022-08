Via Carraia Vangaticcio si trova tra Madonna dell’Albero e San Bartolo, frazioni a pochi chilometri dal centro città o, come direbbe lo slogan di un famoso agriturismo della zona, “alle porte della città”. La via connette via Dismano a via Cella e si trova ad un paio di chilometri dalla statale Adriatica.

Nacque come privata, ma divenne comunale oltre 20 anni fa. È una strada normalmente abitata, oggi da 35 residenti, compresi 7 ultrasettantenni. È comunque oggetto di un traffico “esterno” non trascurabile, sia come arteria di connessione tra due importanti strade provinciali, sia per la folta clientela dell’agriturismo, sia ovviamente per i mezzi agricoli. Tra i vari problemi che si annoverano, ci sono i seguenti in ordine d’importanza, posti svariate volte dai residenti all’amministrazione comunale, senza alcun esito:

Totale mancanza d’ illuminazione. Come dalle foto allegate non c’è e non c’è mai stato un singolo lampione. Di sera è completamente buia, creando non pochi problemi di sicurezza e favorendo la criminalità. In caso di maltempo poi si pone a rischio la sicurezza stradale. L’imboccatura da via Dismano è strettissima, tanto da non consentire il passaggio delle operatrici agricole (mietitrebbie, ecc.).

Chiedo pertanto al sindaco se e come intende porre alla attenzione sua e dei competenti servizi dell’amministrazione comunale la necessità di dare soluzione, almeno dignitosa, ai problemi di via Carraia Vangaticcio sopra esposti. Pongo in indirizzo anche: