Ancora sangue sulle strade: un automobilista perde la vita dopo lo schianto contro un camion

Questa notte, poco dopo le due, un uomo di 52 anni a bordo della propria auto stava percorrendo la statale Adriatica in direzione Ferrara quando improvvisamente ha colpito il rimorchio di un camion. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del camion, un uomo di 54 anni, stava facendo retromarcia per depositare il carico che trasportava presso un’azienda situata nei paraggi quando si è verificato il violento impatto con la macchina, che ha causato anche la rottura del serbatoio del camion e la fuoriuscita nel campo adiacente di una cospicua quantità di gasolio. Per questo sul posto sono interventi gli operatori dell’Arpa insieme ai soccorsi del 118 e ai Vigili del Fuoco. A nulla è valsa la corsa in ambulanza per trasportare il ferito all’ospedale di Ravenna: il conducente dell’auto è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.