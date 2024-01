Il 19 aprile 2022, a fianco della rotonda Austria, da cui si accede all’Ipermercato Esp, è stata inaugurata, tra via Einstein e le case di Borgo Montone, la Rosa dei Venti, Centro Residenziale per Anziani non autosufficienti (CRA). La struttura fu illustrata, al momento della sua presentazione, così: “Il complesso multifunzionale Rosa dei Venti sorge a Ravenna, in via Lago d’Albano. Sarà un’importante struttura residenziale moderna e rispondente ai bisogni sempre più complessi della cittadinanza. Si tratta del più importante investimento sociale mai realizzato sul territorio ravennate, per dare una risposta di qualità ai bisogni attuali e futuri della popolazione. I primi ospiti sono entrati nella struttura nel primo semestre del 2022. Alcuni numeri relativi al complesso Rosa dei Venti: 136 posti residenziali di cui: 70 in camera doppia (mq 20) e 66 in camera singola (mq 13), mq 15.000 di superficie; 90 posti auto alberati; 1 nucleo specifico predisposto per le persone affette da demenza (nucleo Alzheimer)” (https://www.ilcerchio.ra.it/rosa-dei-venti/).

L’11 novembre 2023, mi sono state rivolte, da persone umili residenti a Borgo Montone, queste semplici domande scritte, sia pure tecnicamente imperfette, accompagnate da alcune foto: “Come mai nel ricovero non è stato piantato un albero? Come hanno fatto ad avere l’abitabilità?”.

Girata la missiva all’ufficio Controllo edilizio del Comune di Ravenna, mi sono state assicurate le opportune verifiche. Al termine di queste, l’ufficio ha preso atto della risposta, datata 22 dicembre, ricevuta dal legale rappresentante del Consorzio Rosa dei Venti e dal direttore dei lavori in questione. Avendola ricevuta, su mia richiesta, il 5 dicembre, ne rimetto all’osservazione della cittadinanza il seguente letterale estratto: “Il cantiere è stato concluso, per quanto concerne le opere edili, impiantistiche e le sistemazioni esterne, così come certificato, il 24 maggio 2022. Nel 2022 non si è potuto procedere con la messa a dimora delle piante, in quanto le lavorazioni esterne al fabbricato si sono protratte fino a tutto il mese di aprile e, una volta ultimate, era sopraggiunta la stagione calda, periodo non idoneo per la piantumazione. A fine 2022 è stato inaugurato il nucleo Alzheimer, ed è nata l’esigenza di rivedere l’impostazione del verde così come era stata inizialmente pensata, in modo da poter consentire la fruizione del giardino all’utenza con ridotte capacità di orientamento. Il nuovo assetto degli spazi esterni vede coinvolti esperti del settore ed AUSL Ravenna, ed è in fase di definizione. La messa a dimora del verde e la realizzazione dei percorsi in mezzo ad esso sono una priorità per la Rosa dei Venti e saranno realizzati con i tempi tecnici necessari entro l’anno 2024”.