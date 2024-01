È di un uomo di 71 anni il corpo ritrovato nel fiume Lamone nella mattina di mercoledì a Faenza. Il corpo è stato identificato dalla Polizia. La famiglia è stata avvertita dopo che a sua volta aveva cercato di contattare il congiunto non vedendolo rincasare. L’anziano era uscito di casa questa mattina presto, con un abbigliamento sportivo. Il suo corpo è stato avvistato all’interno del fiume da una passante all’altezza del muro in costruzione in via Renaccio.