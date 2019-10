Analisi di Fiab e Legambiente sulle piste ciclabili di Faenza: “Troppa frammentarietà e vari problemi”

Le piste ciclabili di Faenza presentano alcuni problemi. È quanto emerge da un’analisi condotta negli ultimi due anni da Fiab e Legambiente che, dopo aver mappato le varie ciclabili o ciclopedonali sorte nel corso del tempo nella città e nella prima periferia, hanno analizzato i vari percorsi, la fruizione che ne fanno gli utenti deboli della strada e le problematiche, per poi proporre i risultati al Comune di Faenza e iniziare a studiare insieme un progetto che permetta ai ciclisti di orientarsi meglio in città, creando percorsi ad essi dedicati che mettano in collegamento una pista ciclabile con un’altra. La frammentarietà dei percorsi è infatti il problema principale evidenziato dallo studio.