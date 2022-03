Ambientalisti in protesta in piazza a Ravenna contro il ministro Cingolani | VIDEO

Manifestazione in piazza del popolo delle associazioni ambientaliste. Un presidio convocato da “Per il Clima – Fuori dal Fossile” a cui hanno risposto diverse realtà. Diverse le bandiere della pace, a sottolineare come la guerra, ormai, sia solo una lotta per lo sfruttamento di fonti fossili o comunque pericolose come l’uranio. Bersaglio preferito dai manifestanti, però, il ministro Roberto Cingolani e il progetto di sfruttare maggiormente le risorse fossili italiane in risposta alla crisi energetica. Progetto che secondo i manifestanti non servirebbe né a ridurre le bollette, né a soddisfare la domanda energetica