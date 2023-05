“Cgil Cisl Uil sono vicine alle popolazioni colpite dall’alluvione, esprimono solidarietà alle famiglie delle vittime e sono impegnate ad offrire il supporto necessario nell’organizzazione degli aiuti. Ringraziano tutti coloro che sono impegnati nel fornire soccorso, dare assistenza e mettere in sicurezza le comunità coinvolte.

In questi momenti drammatici per l’intera Romagna, dal territorio provinciale continuano a giungerci segnalazioni da parte di lavoratori, in ambiti considerati non essenziali, che subiscono pressioni affinché continuino o riprendano l’attività lavorativa.

Cgil Cisl Uil, nelle interlocuzioni con le istituzioni regionali e nazionali di questi giorni, hanno già chiesto l’attivazione e l’istituzione di coperture e tutele per tutte le tipologie lavorative, oltre che per coloro che, a causa delle criticità della mobilità o dei gravi danni alle abitazioni, non sono in condizione di raggiungere i luoghi di lavoro.

In queste ore ci sono ancora intere aree soggette ad evacuazioni e siamo nel pieno dell’emergenza.

Sollecitiamo nuovamente le Aziende, le Associazioni d’impresa, le Istituzioni affinché mettano al primo posto l’incolumità e la sicurezza delle persone, evitando pressioni che oltre che gravare su lavoratori già molto provati, rischiano di complicare le operazioni di messa in sicurezza delle popolazioni.”