“Apprendiamo con viva preoccupazione quanto dichiarato dal Presidente Bonaccini, intervenuto nelle scorse ore a un evento al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.

Il Presidente della Regione, senza mezzi termini, ha comunicato che non ci sono fondi per i risarcimenti, promessi dal Presidente Meloni all’indomani dell’alluvione dello scorso maggio in Romagna allorquando, sorvolando in elicottero le zone colpite, ancora assediate da acqua e fango, assicurò che i cittadini e le imprese della Romagna colpiti dall’alluvione sarebbero stati risarciti al 100%.

Alla vigilia dell’incontro di domani tra il Commissario Figliuolo, il Presidente Bonaccini e i sindaci dei territori alluvionati, come coordinamento di Bassa Romagna in Azione, chiediamo un impegno ufficiale al Commissario Figliuolo e suo tramite al Governo Meloni di fare ufficialmente e definitivamente quanto necessario per stanziare nel prossimo assestamento di bilancio somme necessarie e sufficienti a garantire il risarcimento di tutti i danni patiti dai cittadini e dalle imprese.

Chiediamo inoltre che venga data priorità alla messa in sicurezza delle fragilità presenti nel nostro territorio. Lavori di ripristino delle condizioni di pulizia e di sicurezza degli alvei dei fiumi e opere di consolidamento nelle zone franate sono prioritari, per evitare il ripetersi di eventi catastrofici durante il prossimo autunno.

Occorre affrontare la ricostruzione delle nostre aziende, delle nostre case e delle nostre vite senza il timore che possano venire nuovamente sconvolte da disastri più che mai (purtroppo) prevedibili.

La responsabilità di quanto accaduto è giusto che venga appurata e sarà affrontata a tempo debito, ma la responsabilità della messa in sicurezza è certa ed urgente.”

Coordinamento Bassa Romagna in Azione