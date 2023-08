Prosegue spedito il 20° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda e dotato di un montepremi di 4000 euro, che si concluderà lunedì 4 settembre.

Nella giornata di mercoledì, sui campi in cui ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, scatta infatti il secondo tabellone con ingresso in scena dei giocatori di 3ª categoria oltre ai sette promossi da quello di 4ª categoria, che ha dato il via alla competizione (giudice arbitro Roberto Montesi e direttore di gara Michele Berardi). Sono presenti in questa fase del torneo alcuni giocatori locali, a cominciare dal 3.2 LucaDegiovanni e dai 3.4 Massimo Albertazzi e Bernardino Albertazzi.

Intanto sono saliti a quota 70 gli iscritti alla competizione che si è ritagliata un preciso spazio nel calendario diventando un punto fermo nella stagione estiva per il circuito nazionale – quella 2023 è l’edizione numero 30 del torneo, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nella Penisola.

Ma altri protagonisti possono ancora aggiungersi visto che c’è tempo fino alle 18 di venerdì 25 agosto per le adesioni dei classificati da 2.6 fino a 1ª categoria (iscrizioni sul portale della FITP all’indirizzo https://my.fitp.it/Tornei/Competizione-dettagli.html?competitionId=32682&fbclid=IwAR0CF5APvBhfkmZ7SEVeYsAzaDI9oO5qWseYye9e50rGuiiD1_rkO7tOhuo) .

In attesa del quadro definitivo dei partecipanti i giocatori con classifica migliore sono al momento il 2.1 Stefano Baldoni (abituato a dettare legge a livello Open nazionale), il 2.2 riminese Alberto Morolli e il 2.4 imolese Enrico Baldisserri, seguiti dai 2.6 Andrea Rondoni, Jacopo Antonelli, Gherardo Cacchiarelli, Mattia Bandini e Alessio De Bernardis, portacolori del club organizzatore, come l’under 16 Pietro Ricci (2.7), che in questa stagione si sta mettendo in luce nel circuito internazionale giovanile. Puntano a un ruolo da outsider anche gli altri 2.7 Edoardo Lanza Cariccio, Jack Langley Chapman, Riccardo Ercolani, Tommaso Aprile e Tommaso Filippi.

Per gli appassionati romagnoli, dunque, due settimane all’insegna del tennis di qualità, con la possibilità di vedere all’opera anche alcuni giocatori che frequentano il circuito professionistico.

Tabellone 4ª categoria, turno di qualificazione: Dario Sasdelli (4.4)-Francesco Dal Borgo (4.1, n.1) 7-5 6-1, Mario Passini (4.3)-Silvano Rinaldi (4.1, n.3) 6-4 1-6 10-5, Daniele Miani (4.3)-Tommaso Cavicchi (4.2, n.4) 6-1 6-2, Andrea Martignani (4.3)-Stefano Ceroni Rinaldi (4.2, n.5) 6-2 6-2, Giuseppe Falconi (4.2)-Andrea Piccone (4.2, n.6) 6-3 3-6 10-7. Si qualificano anche Maurizio Mascanzoni (4.2) e Massimiliano Filippini (4.2).