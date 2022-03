A tutela della incolumità, pubblica e privata, è stata firmata una ordinanza per il taglio di sei esemplari di Pinus Pinea, all’interno di diverse proprietà private in località Errano, lungo via Firenze, la cui stabilità è fortemente compromessa.

La decisione è arrivata dopo che sono stati depositati i risultati di uno studio commissionato dall’Unione faentina a un tecnico agronomo, autorità del settore, per capire lo stato di salute dei pini lungo la provinciale brisighellese che negli anni, in seguito a eventi metereologici di media entità, ha visto cadere al suolo, proprio lungo la strada, con grave rischio per gli automobilisti e gli utenti della pista ciclopedonale, due imponenti alberature.

Nel dettaglio, il filare di pini in località Errano, che si trova all’interno di una proprietà private, presenta caratteristiche di elevato grado di rischio per la pubblica incolumità perché il crollo comporterebbe l’invasione della pista ciclopedonale e della strada provinciale SP 302 fortemente trafficata. Per questo motivo, da anni i pini sono oggetto di costante monitoraggio. Le indagini vengono svolte attraverso un sondaggio per studiare la tenuta del suolo nel quale insiste l’apparato radicale, la valutazione di stabilità strumentale con metodologia SIM, la trazione controllata, che studia il comportamento dell’albero sottoposto a una forza che simula l’azione del vento. Lo studio restituisce dati precisi sulla stabilità oggettiva dell’albero stesso. L’ultima indagine, svolta a dicembre dello scorso anno, è stata realizzata su ciascun esemplare con metodo a trazione controllata, restituendo dati allarmanti ed evidenziando l’alta probabilità di cedimento di sei esemplari.

In base agli atti sottoscritti fra i privati proprietari dei terreni nei quali si trovano i pini e l’amministrazione comunale, ritenuto che esistano motivi di contingibilità e di urgenza e vista l’alta probabilità di propensione al cedimento degli alberi, tenuto in considerazione la presenza della strada provinciale e dalla pista ciclabile, con l’altissimo il rischio di provocare danni ingenti agli utenti, il servizio ambientale e manutenzione del verde dell’Unione ha consigliato l’abbattimento dei sei esemplari.

La Regione Emilia-Romagna, nel caso di abbattimenti di importanti alberature monumentali tutelate dalla Soprintendenza, stabilisce che vengano sostituite con nuove piante, cosa che avverrà anche per il filare degli esemplari di Pinus Pinea di Errano.