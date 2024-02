Sabato 17 febbraio torna RavennAntica for Kids, la rassegna dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni a cura della sezione didattica di RavennAntica.

Gli appuntamenti, suddivisi tra Casa Dante e il Museo Classis Ravenna, proseguono per tutti i sabati fino al 13 aprile, proponendo laboratori dedicati al Sommo Poeta e alla sua Divina Commedia e laboratori legati ai miti greci e all’archeologia.

Con un gradito ritorno: dopo il successo dello scorso anno, a grande richiesta viene riproposta Una Notte al Museo! Un’esperienza unica per conoscere e scoprire, in modo divertente ed originale, la collezione museale del Classis Ravenna cimentandosi in mitologiche avventure.

Di seguito il programma completo:

Sabato 17 febbraio ore 15.30

Casa Dante

Un viaggio da paura!

Laboratorio grafico creativo per realizzare alcune delle figure mitologiche che popolano la Commedia

sabato 24 febbraio ore 20.30

Museo Classis Ravenna

Una notte al Museo!

Trascorreremo insieme una fantastica notte al Museo. Un’esperienza straordinaria per bambini e ragazzi curiosi e temerari alle prese con mitologiche avventure.

Età dei partecipanti: 8 – 12 anni

Tariffa: € 40 a bambino

Sabato 24 febbraio ore 15.30

Casa Dante

Con le ali della fantasia

Laboratorio di mosaico ispirato a “L’uccello di fuoco”

Sabato 2 marzo ore 15.30

Casa Dante

Lo spettacolo del Paradiso

Laboratorio di mosaico a tema dantesco



Sabato 9 marzo ore 15.30

Casa Dante

Mosaici in cielo… o quasi

Laboratorio di mosaico creativo

Sabato 16 marzo ore 15.30

Museo Classis Ravenna

Tocco, annuso, sperimento

Esperienza tattile sensoriale per conoscere i segreti dell’argilla

Sabato 23 marzo ore 15.30

Museo Classis Ravenna

Pasqua in mosaico

Un viaggio per svelare la simbologia della colomba attraverso un laboratorio di mosaico creativo

Sabato 6 aprile ore 15.30

Museo Classis Ravenna

A spasso con Mosy: caccia al simbolo

Mosy, la mascotte del Museo, ci guiderà alla ricerca dei simboli nascosti tra i reperti del Museo Classis

Sabato 13 aprile ore 15.30

Museo Classis Ravenna

I miti Greci. Castore e Polluce

Percorso alla scoperta di due famosi personaggi del mito greco, attraverso il racconto animato delle loro avventure e laboratorio creativo

Info e prenotazioni

Tel. 0544 473717

Prenotazione obbligatoria

Tariffa € 9 a bambino – accompagnatori gratuito

Durata attività 1 h 30’

www.ravennantica.it

Rassegna a cura della sezione didattica di RavennAntica

Gli appuntamenti si svolgono presso:

Casa Dante (Via G. Da Polenta, 4)

Museo Classis Ravenna (Via Classense, 29 – Classe)