Oltre mezzo milione di passeggeri, a novembre, per l’Aeroporto di Bologna con un recupero del 75% dei passeggeri registrati nello stesso periodo del 2019, l’ultimo anno prima della epidemia di Covid 19. Che continua a pesare sui dati dello scalo emiliano.

Lo scorso mese, sono stati 533.148 i passeggeri transitati al ‘Marconi’: il 25,2% in meno su novembre 2019 ma il 552,5% in più su novembre 2020, quando le limitazioni ai viaggi avevano ridotto i passeggeri a 80.000 unità. I passeggeri sui voli nazionali sono stati 167.172, (+12,1% sul 2019 e +315,2% sul 2020) e quelli sui voli internazionali, 365.976 (-35,1% sul 2019, +783,0% sul 2020).

I movimenti aerei sono stati 4.505 (-18,9% sul 2019, +164,1% sul 2020), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.782 tonnellate, in crescita del 15,4% su novembre 2019 ma in calo del 19,2% su novembre 2020.

Le destinazioni più richieste sono state Catania, Palermo e Bari seguite da Madrid, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Valencia, Tirana e Bruxelles Charleroi.

Dall’inizio dell’anno i passeggeri complessivi dell’aeroporto emiliano sono stati 3.627.680, in calo del 58,3% sullo stesso periodo del 2019, con 33.548 movimenti aerei (-50,1%) e 35.325 tonnellate di merce trasportata (+1,0%).

Se confrontati al 2020, i dati dei primi 11 mesi 2021 registrano un incremento di passeggeri del 50,8%, con un aumento del 30,2% nei movimenti e del 16,9% nelle merci.

(fonte ANSA)