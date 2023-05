A Russi il funerale di Delio Foschini e Dorotea Dalle Fabbriche, morti nell’alluvione

A San Pancrazio di Russi l’ultimo saluto a Delio Foschini e Dorotea Dalle Fabbriche, marito e moglie trovati morti nel loro appartamento invaso dall’acqua a causa dell’alluvione. Sono sette le persone decedute in provincia di Ravenna dopo gli allagamenti dei giorni scorsi. Nel pomeriggio di mercoledì, nella piccola pieve di San Pancrazio, una gran folla ha voluto rendere omaggio ai due coniugi. A rappresentare il Governo, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che però ha preferito non rilasciare dichiarazioni, ma presenziare in silenzio alla cerimonia funebre.