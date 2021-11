A Ravenna nasce una nuova proposta gastronomica: ecco il cappelletto di cioccolato |VIDEO

Nato durante il lockdown dall’idea dell’imprenditore e socio del ristorante Al Cairoli Attilio Bassini, è stato presentato questa mattina uno speciale cappelletto al cioccolato. L’idea alla basa della creazione è quella di offrire a ravennati e visitatori un nuovo prodotto artigianale che possa promuovere in maniera creativa e gustosa la tradizione del territorio. Il cioccolatino potrà infatti essere acquistato dai turisti come ricordo della permanenza a Ravenna, contribuendo a far conoscere anche fuori città le eccellenze locali.