Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato mediante elimedica al centro traumatologico dell’Ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in via Basilica, a Savarna, all’altezza dell’incrocio con vicolo Baronia.

Intorno alle 15.15 il ragazzo era in sella alla propria moto Kawasaki. Più avanti, a precederlo, lungo la stessa strada, un furgone. Quando il conducente del furgone ha iniziato a compiere la manovra per svoltare a sinistra per entrare in vicolo Baronia, la moto del ragazzo è piombata contro il veicolo, andando a schiantarsi nella parte retrostante alla cabina.

Allertata la centrale operativa, in via Basilica è arrivato il 118 con un’ambulanza e l’elicottero, decollato da Bologna. L’equipaggio di Ravenna infatti era impegnato in un’altra emergenza. Insieme ai soccorritori, è arrivata anche la Polizia Locale di Ravenna per consentire agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza, regolare il traffico e ricostruire le dinamiche dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, il personale medico ha quindi disposto il trasferimento del ventenne motociclista al Bufalini. La circolazione di via Basilica è rimasta aperta su un’unica corsia di marcia, con un senso unico alternato.